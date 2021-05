Inter, risoluzione consensuale con Conte: il comunicato ufficiale / News

L'Inter, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato la decisione di rescindere consensualmente in contratto di Antonio Conte

Dopo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, adesso arriva anche l'ufficialità: Antonio Conte non sarà più l'allenatore dell'Inter. Il club nerazzurro, attraverso un comunicato, ha annunciato l'accordo per una risoluzione consensuale del contratto in essere. La nota: "FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l'allenatore Antonio Conte. Tutto il Club desidera ringraziare Antonio per lo straordinario lavoro svolto, culminato con la conquista del diciannovesimo Scudetto. Antonio Conte rimarrà per sempre nella storia del nostro Club".