Inter, Brozovic risponde sui social: “Voglio restare in nerazzurro” | News

Marcelo Brozovic, centrocampista nerazzurro, non ha nascosto sui social la voglia di proseguire la sua avventura con l'Inter

Sono stati giorni intensi gli ultimi vissuti da Marcelo Brozovic. Il centrocampista interista ha ottenuto la qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar con la sua Croazia, poi il 29esimo compleanno e il ritorno ad Appiano Gentile dopo la sosta. Come riporta 'gazzetta.it', il calciatore croato non nega la sua voglia di proseguire la sua avventura con l'Inter. L'indizio di tale volontà arriva direttamente da un suo commento sui social. Brozovic, infatti, ha risposto al noto giornalista Fabrizio Biasin scrivendo chiaramente: "Si, il mio desiderio è restare all'Inter". Chissà se andrà a finire così o meno, intanto anche il Milan osserva dietro l'angolo la situazione che riguardo proprio il classe 1992. Milan, le top news di oggi: c'è un'idea per il centrocampo.