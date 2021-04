Il vicepresidente del Betis svela: “Abbiamo provato a prendere Locatelli”

José Miguel Lopez Catalan, vicepresidente del Betis Siviglia, ha svelato un retroscena su Manuel Locatelli, ex giocatore del Milan

José Miguel Lopez Catalan, vicepresidente del Betis Siviglia, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di gianlucadimarzio.com. José Miguel Lopez Catalan ha svelato un retroscena su Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo e ex giocatore del Milan: "Siamo stati molto vicini a Locatelli e Sensi. La cosa importante è che per noi è importante cercare giocatori fedeli al nostro stile di gioco, ci interessano giocatori come Locatelli che possono costruire il gioco, che hanno grande tecnica. C'era Setién allenatore e Locatelli non stava giocando tanto al Milan, abbiamo provato a prenderlo".