Il Milan vira su Hojlund, addio alla pista Vlahovic? Ora la Juventus ...

Calciomercato Milan: i rossoneri virano su Rasmus Hojlund per le difficoltà su Dusan Vlahovic. Così complicano i piani della Juventus
Come riportato dal quotidiano sportivo torinese Tuttosport, il calciomercato della Juventus, a venti giorni dalla fine, procede ancora a rilento. A bloccare le operazioni dei bianconeri sono la situazione di Douglas Luiz e, soprattutto, quella di Dusan Vlahovic.

Il rinnovo di contratto dell’attaccante serbo, in scadenza nel 2026, è lontano anni luce e la Juventus ha intenzione di cederlo in questa finestra di mercato per non rischiare di perderlo a zero. Al momento, però, l’unica squadra realmente interessata - e in grado di avvicinarsi, almeno in parte, alle richieste del serbo - è il Milan. Le alte pretese economiche della Juventus hanno però spinto i rossoneri a prendere in considerazione anche la pista Rasmus Hojlund.

Il danese non sarebbe il preferito di Massimiliano Allegri, che preferirebbe Vlahovic (già allenato in passato), ma qualora la Juve non abbassasse le sue richieste, si accontenterebbe dell’ex Atalanta. Questa mossa del Milan rischia di scombussolare i piani della Juventus, che potrebbe ritrovarsi Vlahovic in rosa ancora per un anno. Oltretutto con il serio pericolo di perderlo a parametro zero.

