Il Milan vira su Hojlund, addio alla pista Vlahovic? Ora la Juventus ...

Come riportato dal quotidiano sportivo torinese Tuttosport, il calciomercato della Juventus , a venti giorni dalla fine, procede ancora a rilento. A bloccare le operazioni dei bianconeri sono la situazione di Douglas Luiz e, soprattutto, quella di Dusan Vlahovic .

Il rinnovo di contratto dell’attaccante serbo, in scadenza nel 2026, è lontano anni luce e la Juventus ha intenzione di cederlo in questa finestra di mercato per non rischiare di perderlo a zero. Al momento, però, l’unica squadra realmente interessata - e in grado di avvicinarsi, almeno in parte, alle richieste del serbo - è il Milan. Le alte pretese economiche della Juventus hanno però spinto i rossoneri a prendere in considerazione anche la pista Rasmus Hojlund.