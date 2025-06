Il Milan valuta il prestito di Camarda in un club di Serie B: ecco quale

L'idea è quello di mandarlo in prestito, così da non dividerlo tra Prima Squadra e Milan Futuro. E stando a quanto riporta TMW, il Monza potrebbe essere una soluzione per Francesco Camarda nella prossima stagione. Pare che i biancorossi che abbiano proprio messo nel mirino il giovane attaccante rossonero. Anche per allestire una rosa competitiva per tornare immediatamente in Serie A dopo la scottante retrocessione di questa stagione.