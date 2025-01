Il Milan punta su Joao Felix: una nuova scommessa per l’attacco di Conceicao

Sfumata definitivamente la pista che portava a Marcus Rashford, il Milan non si arrende e continua a lavorare per rinforzare il reparto offensivo di Sergio Conceiçao. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, il nome caldo per l’attacco rossonero è quello di Joao Felix, ex baby prodigio del Benfica attualmente ai margini del progetto tecnico del Chelsea guidato da Enzo Maresca.