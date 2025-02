Álvaro Morata si avvicina a grandi passi al Galatasaray : l'attaccante spagnolo, classe 1992 , si appresta a concludere con 6 gol e 2 assist in 25 partite la sua breve esperienza con il Milan . Club con cui, ad ogni modo, ha avuto anche modo di vincere un trofeo, ovvero la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita .

Calciomercato Milan - Morata a Istanbul. Galatasaray allo scoperto

Il Galatasaray, come da consuetudine per i club turchi, ha pubblicato, infatti, sui propri canali ufficiali una nota in cui annuncia l'inizio delle trattative per il giocatore. Si tratta di un pro-forma solitamente diffuso a giochi fatti, a negoziati conclusi e quando manca soltanto, materialmente, la firma del nuovo acquisto sul contratto.