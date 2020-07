Ibrahimovic: “Arriva il Presidente”. Zlatan sempre più legato al Milan

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, non ci sono ancora certezze sul futuro di Zlatan Ibrahimovic, ma di certo il Milan piace parecchio allo svedese. Ieri, l’attaccante, nel suo stile, ha fatto ritorno a Milanello nello stesso modo in cui l’aveva lasciato l’altro giorno, cioè in elicottero.

Il video di Ibrahimovic è stato pubblicato nelle stories di Instagram, accompagnato dalla frase: “Il Presidente sta arrivando”. Chissà, magari un giorno l’attaccante si vede al posto di Scaroni, ma il chiaro riferimento al passato, cioè quando Silvio Berlusconi arrivava nel centro sportivo con l’elicottero. Questo nuovo messaggio social avvicina ulteriormente Ibrahimovic al Milan, visto che lo svedese sembra essere sempre più legato al mondo rossonero.

Nelle prossime ore verrà affrontato il discorso di rinnovo insieme al Milan e insieme a Raiola. Con Ibrahimovic non si può mai sapere, ma è chiaro che la permanenza di Pioli è stata senz’altro una notizia appresa con gioia da Zlatan, così come quella della possibile permanenza di Maldini. A tutto questo c’è la disponibilità di Ibra a ridursi l’ingaggio pur di vestire ancora la maglia rossonera. Insomma, il rinnovo sembra vicino, ma il tutto andrà definito nelle prossime ore. INTANTO IL MILAN E’ MOLTO INTERESSATO A UN DIFENSORE CENTRALE. ECCO CHI E’, CONTINUA A LEGGERE >>>