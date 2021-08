I dollari di Milan e Roma: Elliott e Friedkin tra i pochi a investire | News

Come viene riportato dal Corriere della Sera, il Milan di Elliott e Roma di Friedkin sono tra i pochi club a spendere

Il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, si concentra sul calciomercato e sulle operazione di Milan e Roma. I due club, rispettivamente di proprietà degli americani Elliott e Friedkin , hanno già mosso tra i 60 e i 90 milioni di euro. Nessuna star, ma è innegabile come Milan e Roma stiano investendo.

I soldi nel calcio italiano ne ne sono pochissimi, ma gli americani stanno facendo la loro parte. Pensiamo anche alla Fiorentina, che ha speso 26 milioni per Nico Gonzales o al Parma che si sta rafforzando in Serie B. Insomma, in una sessione di calciomercato così difficile le proprietà americane sono tra le più attive: il Milan, dunque, può essere soddisfatto. Calciomercato: non solo Florenzi. Il Milan punta tutto su Yacine Adli.