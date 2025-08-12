Pianeta Milan
Hojlund al Milan? “Se lavori in un ristorante stellato, non accetti Mc Donald’s”

Mark Goldbridge, presentatore di 'The United Stand', ha commentato il possibile trasferimento di Rasmus Hojlund al Milan in questo video
Manchester United e Milan sono in trattativa per la cessione in prestito oneroso con diritto di riscatto di Rasmus Hojlund ai rossoneri. L'attaccante danese, classe 2003, è chiuso nella fila dei 'Red Devils' dall'arrivo di Benjamin Šeško e, pertanto, il club inglese vorrebbe cederlo. Lui, però, tifoso dello United sin da piccolo, al momento non sembra intenzionato a lasciare 'Old Trafford' per il Milan. Pur consapevole di come sia un giocatore al di fuori del progetto tecnico del manager portoghese Rúben Amorim.

Secondo Mark Goldbridge, figura di spicco nella tifoseria del Manchester United e presentatore per “The United Stand”, nel suo intervento giornaliero nella trasmissione di mercatoTransfer Talk” ha commentato in maniera piuttosto colorita la situazione, paragonando il Manchester United a un ristorante stellato e il Milan a un Mc Donald's.

Sicuramente Hojlund andrà via, ma al momento non è aperto ad un trasferimento al Milan. Ho parlato con qualcuno allo United ieri mattina, ed il feedback che ho ricevuto, quello che mi è stato detto, è il seguente: è un po’ un peccato perché è un giocatore apprezzato, ma lo United ha le sue idee e ha bisogno di fare cassa. Hojlund rappresenta la possibilità di fare cassa. Il Milan è interessato, il Manchester United è favorevole ad un possibile affare ma Hojlund non è interessato a questo tipo di trasferimento”.

"Milan interessato a Hojlund, ma lui non lo è. I rapporti con lo United ..."

—  

“Non vuole lasciare lo United e credo, dovesse lasciare 'Old Trafford', non è che accetterebbe il primo club che passa. Se stai lavorando in un ristorante stellato e qualcuno dice di averti trovato una nuova mansione al McDonald’s è ovvio che non accetti. Scegli tu dove voler andare. Credo che questa sia la situazione attuale. Ci sono ottime possibilità che Hojlund non sia allo United a settembre, ma il Milan non è dove vuole andare al momento. Questo arriva anche dal club: sono aperti a lasciarlo andare e sono comunque chiari, non è la stessa situazione tesa che c’è con Alejandro Garnacho o Jadon Sancho, che sono fuori rosa. I rapporti tra Hojlund e il club sono buoni”.

Nei commenti al post di Goldbridge, sui social, i tifosi del Milan si sono scatenati, ricordando all'intrattenitore che il Manchester United è più in disgrazia del Diavolo e, nell'ultima stagione, è riuscito addirittura nell'impresa di sfiorare la retrocessione giungendo al 15° posto nella classifica della Premier League inglese.

