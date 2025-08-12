Hojlund al Milan? “Se lavori in un ristorante stellato, non accetti Mc Donald’s”

“Sicuramente Hojlund andrà via, ma al momento non è aperto ad un trasferimento al Milan. Ho parlato con qualcuno allo United ieri mattina, ed il feedback che ho ricevuto, quello che mi è stato detto, è il seguente: è un po’ un peccato perché è un giocatore apprezzato, ma lo United ha le sue idee e ha bisogno di fare cassa. Hojlund rappresenta la possibilità di fare cassa. Il Milan è interessato, il Manchester United è favorevole ad un possibile affare ma Hojlund non è interessato a questo tipo di trasferimento”.

"Milan interessato a Hojlund, ma lui non lo è. I rapporti con lo United ..." — “Non vuole lasciare lo United e credo, dovesse lasciare 'Old Trafford', non è che accetterebbe il primo club che passa. Se stai lavorando in un ristorante stellato e qualcuno dice di averti trovato una nuova mansione al McDonald’s è ovvio che non accetti. Scegli tu dove voler andare. Credo che questa sia la situazione attuale. Ci sono ottime possibilità che Hojlund non sia allo United a settembre, ma il Milan non è dove vuole andare al momento. Questo arriva anche dal club: sono aperti a lasciarlo andare e sono comunque chiari, non è la stessa situazione tesa che c’è con Alejandro Garnacho o Jadon Sancho, che sono fuori rosa. I rapporti tra Hojlund e il club sono buoni”.

Nei commenti al post di Goldbridge, sui social, i tifosi del Milan si sono scatenati, ricordando all'intrattenitore che il Manchester United è più in disgrazia del Diavolo e, nell'ultima stagione, è riuscito addirittura nell'impresa di sfiorare la retrocessione giungendo al 15° posto nella classifica della Premier League inglese.