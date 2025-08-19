Come riportato dall’esperto di calciomercato Orazio Accomando di SportMediaset, il duello tra Milan e Napoli per Rasmus Hojlund è più acceso che mai. L’attaccante danese, in uscita dal Manchester United, avrebbe però espresso la sua preferenza tra le due squadre: secondo Accomando, il giocatore preferirebbe il Milan rispetto ai partenopei.
Hojlund al bivio: Milan o Napoli? Ecco la preferenza del giocatore
Calciomercato, Hojlund al bivio: Milan o Napoli? Accomando svela la preferenza del giocatore danese in uscita dal Manchester United.
Nonostante ciò, la trattativa non è semplice, e per questo il Milan si cautela portando avanti anche la pista che porta a Dusan Vlahovic della Juventus. Dunque, una situazione da monitorare attentamente, con un duello di mercato tra Milan e Napoli che resta più che mai aperto. Con entrambi i due club italiani alla ricerca di un attaccante di peso da mettere a disposizione dei corrispettivi allenatori.
