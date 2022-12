Hellman: “Cristiano Ronaldo si è offerto all’Eintracht, la sensazione è…”

La scorsa estate Cristiano Ronaldo avrebbe provato a lasciare il Manchester United. L'intenzione dell'attaccante portoghese, infatti, era quella di trasferirsi in un club che partecipasse alla Champions League, cosa che però non gli è riuscita. Tra le tante squadre a cui si è offerto c'è anche il Napoli, club che sembrava veramente avere la possibilità di far arrivare all'ombra del Vesuvio il fuoriclasse di Funchal.