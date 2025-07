Secondo Nicky Hayen, allenatore del Bruges, raggiunto un accordo con il Milan e Ardon Jashari per il trasferimento in rossonero. Le parole

Nicky Hayen, allenatore del Bruges, si è così espresso in conferenza stampa al termine della finale della Supercoppa del Belgio, vinta per 2-1 contro l'Union Saint-Gilloise, sul futuro di Ardon Jashari, cercato con insistenza dal Milan da settimane per rinforzare il centrocampo rossonero in questo calciomercato estivo.