Gudmundsson proposto al Milan! Chiesa: si può fare. Osimhen possibile solo se…

Il nostro Stefano Bressi ci aggiorna riguardo le ultime notizie sul mondo Milan. Tanto calciomercato e i possibili colpi rossoneri. Si comincia da Albert Gudmundsson, poiché sembra che il trequartista sia stato proposto proprio al Diavolo. Ma non solo, poiché ci sarebbero margini anche per Federico Chiesa, in uscita dal Liverpool. Infine, il colpo Victor Osimhen appare possibile, ma solo a queste condizioni. Vuoi saperne di più? Clicca sul video qui sotto!