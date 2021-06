Giroud, Ordine: “Che il Milan abbandoni questa pista” | News

Franco Ordine, attraverso un post su Twitter, ha detto la sua in merito al rinnovo di Giroud: il francese sembrava vicinissimo al Milan

Intervenuto sul suo profilo Twitter, il noto giornalista e tifoso rossonero Franco Ordine ha espresso il suo pensiero su Olivier Giroud. L'attaccante francese sembrava essere vicino ad un trasferimento al Milan, invece ha firmato un rinnovo con il Chelsea fino al 2022. "Giroud opzionato dal Chelsea in aprile: gli agenti sostengono che non ne sapevano nulla: cambino mestiere allora. Che la signora addetta ai conti di Abramovich voglia recuperare qualche milioncino è evidente. Che il Milan, spiazzato, abbandoni la pista altrettanto", queste le parole apparse sul suo account. Intanto per il Milan spunta l'idea Milik per l'attacco