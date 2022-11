Super Giroud: Ibrahimovic lo esalta, il Milan è pronto al rinnovo

Olivier Giroud pronto a restare al Milan fino al 30 giugno 2024. Compagni e tifosi lo adorano, Zlatan Ibrahimovic colpito dalle sue qualità

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento ad Olivier Giroud, centravanti del Milan, visto che il 36enne francese sta vivendo un momento d'oro. Addirittura Zlatan Ibrahimovic, ha ricordato la 'rosea', si è scomodato per elogiare il compagno di squadra, nelle scorse ore, ai microfoni di 'Canal Plus', in Francia.

«Giroud merita assolutamente di andare al Mondiale con la Francia, è un vincente e una persona seria. Non farà mai 40 gol all’anno, ma porta quel qualcosa che altri non fanno. Non è egocentrico, gioca per tutti. Quando è arrivato ha dato una grande mano e fatto grandi cose». Di fatto Zlatan ha riconosciuto, nel compagno di squadra, un leader tecnico, che segna nelle partite più importanti. Un riferimento ascoltato e seguito all'interno dello spogliatoio. Esattamente come lo stesso Ibra.

Milan, Giroud sempre più leader: va verso il rinnovo — Uno dei motivi per cui, ha riferito 'La Gazzetta dello Sport', il Milan intende trattenere in rosa Giroud, il cui contratto scadrà al termine di questa stagione, fino al 30 giugno 2024. Facendo, dunque, un'eccezione alla regola, che prevede di dare spazio ai talenti da valorizzare anziché ai giocatori già avanti con l'età. Così come fatto con Ibra, quindi, i rossoneri vogliono fare anche con il numero 9 ex Arsenal e Chelsea. È considerato fondamentale: sia in attacco, sia come 'senatore' tra i ragazzi.

I giovani lo stimano e la considerazione è ricambiata. Non è sfuggito, infatti, che ha dedicato la sua doppietta al RB Salisburgo ad Alexis Saelemaekers, giovane rossonero attualmente infortunato. Giroud è felice al Milan e desidera rimanere. La 'rosea', a tal proposito, ha specificato come il club di Via Aldo Rossi non sia ancora pronto ad annunci ufficiali per il suo rinnovo, come successo qualche giorno fa con mister Stefano Pioli.

Ma proprio la vicenda del prolungamento del contratto dell'allenatore resterebbe come un ottimo elemento di paragone. Pioli è arrivato al prolungamento con il Milan senza ansia, con serenità, come conseguenza scontata di un desiderio condiviso. Lo stesso succederà con Giroud. Accadrà più avanti: nel mese di dicembre, o, addirittura, a inizio 2023 se, come sembra probabile, il numero 9 del Diavolo sarà impegnato in Qatar con la Francia per i Mondiali.

Sarebbe clamoroso, infatti, se il Commissario Tecnico Didier Deschamps non lo portasse. Tra gli attaccanti dei cinque principali campionati europei ad aver segnato almeno 4 gol, Giroud è il più anziano. Precede, sul podio, Christian Stuani (Girona) ed Edinson Cavani (Valencia). Tra i centravanti è il più longevo ad aver segnato in questa edizione di Champions League. Gente come Edin Džeko, Robert Lewandowski e Lionel Messi sono tutti dietro di lui.

Inoltre, Giroud è secondo tra i cannonieri più 'attempati' a segnare una doppietta in Champions. Con 36 anni e 33 giorni, età in cui ha rifilato due gol al RB Salisburgo, viene solo dietro Filippo Inzaghi (due gol al Real Madrid a 37 anni e 86 giorni). Dietro Giroud, invece, c'è Gunnar Nordahl che, nel febbraio 1956, fece due gol al Rapid Vienna quando aveva 34 anni e 116 giorni. In totale, con i rossoneri, il francese ha fatto 22 gol in 55 partite, uno ogni 164'. Dalla Spagna, 'Milan, colpo dal Barcellona': le ultime news >>>