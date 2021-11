Genoa-Shevchenko, Di Marzio: “Trattativa chiusa, lunedì arriva in città”

Andriy Shevchenko sarà il nuovo allenatore del Genoa. La trattativa è ormai chiusa, l'ucraino arriva in città nella giornata di lunedì

Andriy Shevchenko torna in Italia e lo farà in vesti diverse da quelle da giocatore. Dopo l'esperienza indimenticabile al Milan, l'ucraino difenderà i colori del Genoa, che lo ha scelto per il dopo Davide Ballardini. Secondo quanto riferisce l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio il prossimo allenatore rossoblù sbarcherà in città lunedì per firmare il contratto che lo legherà al club fino al 2024. Stipendio da 2 milioni per Sheva, che porterà con sé Mauro Tassotti, suo vice anche nella nazionale ucraina.