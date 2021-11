Genoa, Di Marzio: “Ballardini verso l’esonero, Shevchenko al suo posto”

Genoa verso il cambio in panchina. Davide Ballardini verso l'esonero dopo il pareggio con l'Empoli. Pronto Andriy Shevchenko al suo posto

Davide Ballardini verso l'ennesimo addio alla panchina del Genoa. Non è bastato all'allenatore il pareggio per 2-2 contro l'Empoli per meritarsi la conferma. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio c'è il nome del suo successore: si tratta di Andriy Shevchenko, già pronto a prenderne il posto nei prossimi giorni. Dopo l'avventura con la nazionale ucraina, dunque, si avvicina il ritorno di Sheva in panchina. Per lui pronto un contratto triennale oppure di due anni con opzione per il terzo.