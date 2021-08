Gabbia arrivato a Casa Milan: movimenti di mercato in vista? | PM News

Matteo Gabbia, difensore rossonero, è arrivato a Casa Milan da pochi minuti. Movimenti di mercato dell'ultimo minuto in vista?

Secondo quanto appreso dal nostro inviato Enrico Ianuario in questi minuti Matteo Gabbia si è presentato a Casa Milan. Da chiarire ancora il motivo del suo passaggio in sede: visita di cortesia o all'orizzonte c'è qualche movimento di mercato? Il difensore centrale classe 1999 parte sicuramente dietro Simon Kjaer, Fikayo Tomori e Alessio Romagnoli, ma spesso è stato superato nelle gerarchie anche da Pierre Kalulu. Uno scenario che potrebbe spingerlo a cambiare aria? Siamo in attesa di ulteriori aggiornamenti. La notizia dalla Germania: offerta del Milan per Grillitsch. Tutti i dettagli