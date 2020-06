Freund (DS Salisburgo): “Szoboszlai? I buoni giocatori hanno mercato”

MERCATO MILAN – Il direttore sportivo del Salisburgo Cristoph Freund ha parlato della possibile partenza di Dominik Szoboszlai e degli altri giocatori del club austriaco che hanno fatto bene in questa stagione: “Abbiamo lavorato bene e vogliamo farlo in futuro – ha dichiarato a Sky Sport Austria -. I buoni giovani giocatori avranno sempre il loro mercato “. La lotta per il classe 2000 ungherese sembra sia unicamente tra Milan e Lazio. Ecco quali sono le ultime di mercato sul centrocampista del Salisburgo>>>

