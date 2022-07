Florenzi: “Il Milan mi ha dato fiducia quando in pochi lo avrebbero fatto”

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Alessandro Florenzi ha parlato del suo legame con il Milan, svelando anche un retroscena di mercato. Queste le sue dichiarazioni: "Perché il Milan ha avuto fiducia in me quando pochi l’avrebbero fatto. Devo ringraziare soprattutto Ricky Massara, che mi conosceva già, ma spero di essere piaciuto anche a Paolo. E poi il Milan mi aveva già cercato quando c’era Boban, a gennaio 2020, ma io avevo dato da due giorni la parola al Valencia. Boban mi ha chiamato: “Non è che cambieresti aereo?”. E io a Massara: “Ricky, ti voglio bene, ma ho dato una parola. Se poi dovrà essere, sarà”. E’ successo". Milan, torna di moda una vecchia fiamma per il centrocampo?