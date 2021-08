Florenzi al Milan, è fatta: domani in città per le visite mediche

Adesso è davvero fatta per Alessandro Florenzi. Milan e Roma hanno trovato l'intesa finale per il terzino: formula, cifre e dettagli

Adesso è davvero fatta per Alessandro Florenzi.Milan e Roma hanno trovato l'intesa finale per il terzino. A riportarlo è 'Sky Sport'. Formula e cifre sono quelle già ribadite più volte: prestito oneroso ad 1 milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro. Il calciatore, secondo quanto riferisce Luca Marchetti, sarà a Milano domani per effettuare le visite mediche di rito.