Florenzi ad un passo dal Milan: ecco cosa manca per chiudere

Alessandro Florenzi è sempre più vicino al Milan. Per il passaggio del terzino destro della Roma in rossonero mancano solo alcuni dettagli

Carmelo Barillà

Alessandro Florenzi è sempre più vicino al Milan. Per il passaggio del terzino destro della Roma in rossonero mancano solo alcuni dettagli. Secondo quanto scrive 'calciomercato.com', è in dirittura d'arrivo l'affare che porterà il campione d'Europa a Milano. Maldini e Massara hanno condotto una trattativa in sordina. L'idea, infatti, sarebbe nata già nelle scorse settimane. Viste le difficoltà di arrivare a Diogo Dalot ed Alvaro Odriozola, il Milan si è fiondato sul romanista. Per questi ultimi due, infatti, i rispettivi club non hanno mai aperto al prestito.

Florenzi, invece, non rientra nei piani di José Mourinho ed ha dato l'ok al trasferimento già qualche giorno fa. Ora la chiusura dell'affare è vicinissima. La formula prescelta è un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 6-7 milioni, che si trasformerebbe in obbligo in base a presenze del calciatore o ad obiettivi raggiunti dal club nel corso della prossima stagione.

Da limare, ormai, solo i dettagli. La Roma, infatti, preferirebbe che questo diritto di riscatto si trasformasse in obbligo sin da subito. Florenzi ha il contratto in scadenza nel 2023 ed un eventuale ritorno a Trigoria nella prossima estate sarebbe una bella grana per i giallorossi. Il club capitolino intende monetizzare al massimo dalla cessione. Sono ore calde per la trattativa, l'accordo tra le parti è molto vicino e presto i due club potrebbero trovare una soluzione agli ultimi ostacoli. Florenzi, a meno di clamorosi colpi di scena, vestirà la maglia del Milan nella prossima stagione.