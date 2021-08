Faivre al Milan? Il Monaco riceverà il 20% sull’eventuale trasferimento

Il Monaco sorride per l'eventuale passaggio di Romain Faivre al Milan. Il club ha conservato una percentuale del 20% sulla futura rivendita

Giorni caldi, intensi, come succede sempre alla fine della sessione di calciomercato. Il Milan sembra aver deciso sul giocatore cui affidare la trequarti: si tratta di Romain Faivre. Il calciatore vuole i rossoneri e ha rifiutato di partire con la squadra in occasione del match di campionato contro lo Strasburgo. Tutte le strade portano a Milano. Sarebbe un lieto fine sia per il Diavolo, ma anche per il Monaco. Secondo quanto riferisce 'Footmercato', infatti, il club monegasco, prima di cedere Faivre al Brest, ha ottenuto una percentuale del 20% sulla futura rivendita. Segui con noi la giornata di Tiemoué Bakayoko tra visite mediche e firma sul contratto