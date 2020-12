Fábio Silva: “Juve e Milan si erano fatte avanti per me. Magari, in futuro …”

Milan, la ‘confessione’ di Fábio Silva

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Fábio Silva, classe 2002, attaccante portoghese passato la scorsa estate dal Porto al Wolverhampton per la cifra record di 45 milioni di euro, ha rivelato un retroscena di calciomercato che lo riguarda ai microfoni di ‘Tuttosport’.

“Anche la Juventus e il Milan si erano fatte avanti in passato – ha confessato Fábio Silva -. I miei agenti insieme a mio padre Jorge che lavora per la ‘STV‘, con i loro partner italiani Luca Perugino e Umberto Riva, m’avevano aperto la possibilità di andare a giocare in Serie A, come successo a mio fratello. Chissà, magari in futuro… Nel calcio, come nella vita, mai dire mai”.

La Juventus, a quel punto, sarebbe però favorita, visto che l'idolo assoluto del ragazzo è Cristiano Ronaldo.