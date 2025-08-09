Pianeta Milan
Ex Milan, Vido ritorna in Lombardia: ecco l’Union Brescia

Un ritorno in Lombardia per Luca Vido. L'attaccante, cresciuto nel settore giovanile del Milan, riparte dall'Union Brescia
Alessia Scataglini

Un ritorno in Lombardia per Luca Vido, ma questa volta a Brescia. L'attaccante, cresciuto nel settore giovanile del Milan, è stato ufficialmente annunciato dall'Union Brescia, con cui ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.

Vido, un passato nel Milan, firma con l'Union Brescia: l'attaccante riparte dalla Lombardia

Vido, 28 anni, ha una lunga esperienza tra i professionisti, dopo aver militato in Serie A e Serie B con maglie importanti come quelle di Atalanta, Perugia e Palermo. Nonostante le sole tre panchine in prima squadra con il Milan di Cristian Brocchi nel 2016, il suo percorso lo ha portato a collezionare 220 presenze e 43 gol in carriera.

Nato a Bassano del Grappa, l'attaccante cercherà ora un rilancio con la maglia biancoazzurra, pronto a mettere la sua esperienza al servizio della squadra.

