Ex Milan, Vido ritorna in Lombardia: ecco l’Union Brescia

EX MILAN
Un ritorno in Lombardia per Luca Vido, ma questa volta a Brescia. L'attaccante, cresciuto nel settore giovanile del Milan, è stato ufficialmente annunciato dall'Union Brescia, con cui ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.
Vido, 28 anni, ha una lunga esperienza tra i professionisti, dopo aver militato in Serie A e Serie B con maglie importanti come quelle di Atalanta, Perugia e Palermo. Nonostante le sole tre panchine in prima squadra con il Milan di Cristian Brocchi nel 2016, il suo percorso lo ha portato a collezionare 220 presenze e 43 gol in carriera.
Nato a Bassano del Grappa, l'attaccante cercherà ora un rilancio con la maglia biancoazzurra, pronto a mettere la sua esperienza al servizio della squadra.
