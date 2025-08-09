Ex Milan, Vido ritorna in Lombardia: ecco l’Union Brescia

Un ritorno in Lombardia per Luca Vido , ma questa volta a Brescia . L'attaccante, cresciuto nel settore giovanile del Milan , è stato ufficialmente annunciato dall'Union Brescia, con cui ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.

Vido, un passato nel Milan, firma con l'Union Brescia: l'attaccante riparte dalla Lombardia

Vido, 28 anni, ha una lunga esperienza tra i professionisti, dopo aver militato in Serie A e Serie B con maglie importanti come quelle di Atalanta, Perugia e Palermo. Nonostante le sole tre panchine in prima squadra con il Milan di Cristian Brocchi nel 2016, il suo percorso lo ha portato a collezionare 220 presenze e 43 gol in carriera.