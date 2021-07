Ex Milan – Ufficiale Soualiho Meité al Benfica: tutti i dettagli

Soualiho Meité è un nuovo giocatore del Benfica: il club lusitano ha ufficializzato l'acquisto del centrocampista del Torino, ex Milan

Meité ha disputato la seconda parte della scorsa stagione in prestito al Milan, che poi non ha esercitato il diritto di riscatto. Per il francese, in maglia rossonera, ventuno presenze e nessun gol. Nelle casse del Torino entreranno 7 milioni di euro.