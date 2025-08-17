Davide Calabria ha finalmente trovato una nuova squadra. Ha firmato con il Panathinaikos. Dopo aver lasciato il Milan e aver trascorso gli ultimi sei mesi al Bologna, Calabria è pronto per la sua prima avventura all'estero nella sua carriera.
calciomercato news calciomercato Ex Milan, ufficiale Davide Calabria al Panathinaikos: l'annuncio del club
Ex Milan, ufficiale Davide Calabria al Panathinaikos: l’annuncio del club
L'ex capitano del Milan Davide Calabria è stato ufficialmente come nuovo giocatore del Panathinaikos. Pronto per la nuova avventura in Grecia
L'annuncio del Panathinaikos—
Ecco l'annuncio ufficiale da parte del club tramite i canali social.
Il testo del post recita: "Benvenuto ad Atene, Davide Calabria".
In un altro post su X il terzino destro ex Milan è stato presentato dal Panathinaikos come un gladiatore. Qui sotto l'immagine.
Le parole del post: "Forza e onore".
© RIPRODUZIONE RISERVATA