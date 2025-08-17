Pianeta Milan
Ex Milan, ufficiale Davide Calabria al Panathinaikos: l’annuncio del club

L'ex capitano del Milan Davide Calabria è stato ufficialmente come nuovo giocatore del Panathinaikos. Pronto per la nuova avventura in Grecia
Davide Calabria ha finalmente trovato una nuova squadra. Ha firmato con il Panathinaikos. Dopo aver lasciato il Milan e aver trascorso gli ultimi sei mesi al Bologna, Calabria è pronto per la sua prima avventura all'estero nella sua carriera.

L'annuncio del Panathinaikos

Ecco l'annuncio ufficiale da parte del club tramite i canali social.

Il testo del post recita: "Benvenuto ad Atene, Davide Calabria".

In un altro post su X il terzino destro ex Milan è stato presentato dal Panathinaikos come un gladiatore. Qui sotto l'immagine.

Le parole del post: "Forza e onore".

