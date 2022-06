Ex Milan – Tomasson nuovo allenatore del Blackburn: è ufficiale

Jon Dahl Tomasson, ex attaccante del Milan, è stato annunciato questa mattina come nuovo allenatore del Blackburn Rovers. Si tratta di un ritorno in Inghilterra per lui, che nella sua carriera da calciatore aveva vestito la maglia del Newcastle. La sua ultima esperienza da allenatore è stata invece in patria con il Malmoe. Ecco l'annuncio ufficiale del club di Championship.