Ex Milan, il Sion punta Balotelli: i dettagli della trattativa

Il Sion fa sul serio per Mario Balotelli , aumentano le probabilità di vedere l'ex attaccante di Milan e Inter (tra le altre) in Svizzera. Secondo quanto riportato da Blick, infatti, i dirigenti del Sion e quelli dell’Adana Demirspor, titolare del suo cartellino, hanno avuto una videochiamata nella giornata di sabato. I turchi hanno fissato un prezzo per l’italiano e ora toccherà al club elvetico formulare un’offerta.

Nel frattempo l'Adana Demirspor fa tappa in Italia nel suo pre-campionato. Per Balotelli un gol nel 2-2 contro il Napoli. Ora i turchi sono attesi dal triangolare con Salernitana e Reggina (30 luglio), valevole per la prima edizione del 'Trofeo Angelo Iervolino'.