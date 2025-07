Ex Milan, Serie A o Premier League nel futuro di Kessié? | Calciomercato News

Tutti i tifosi rossoneri ricordano con grande affetto Franck Kessié. "Il Presidente" ha indossato la maglia del Milan tra il 2017 e il 2022, collezionando ben 223 presenze, impreziosite da 37 gol e 16 assist. Un centrocampista box-to-box completo, prezioso in fase difensiva e in fase offensiva, e un rigorista formidabile. Queste le sue principali caratteristiche, sfoggiate in pieno durante i suoi anni rossoneri e, in particolare, durante la stagione del diciannovesimo scudetto, quando fu decisivo in parecchie occasioni.