Ex Milan, Schira su Abate: “Corteggiato da Catanzaro e Vicenza”

Vediamo brevemente la sua carriera coi rossoneri. Ignazio Abate giunge al Milan nel 1999, con cui vince il Campionato Allievi Nazionali nel 2003. Esordisce con la prima squadra il 3 dicembre dello stesso anno, a soli 17 anni. Quattro anni dopo viene ceduto in prestito prima all'Empoli e poi successivamente al Torino.

Ad agosto 2021, dopo un anno che ha scelto di ritirarsi dal calcio giocato, Abate inizia la sua prima esperienza da allenatore, diventando il tecnico della formazione Under-16 del Milan. Ed alla sua prima esperienza in panchina, l'ex-calciatore conquista la finale Scudetto, che perde però contro la Roma.

L'anno dopo, il 5 luglio del 2022, Abate viene ufficializzato come nuovo allenatore della formazione Primavera del Milan. Pur concludendo il campionato a metà classifica, riesce a portare i suoi ragazzi alla semifinale di Youth League, poi persa a favore dell'Hajduk Spalato.

Nel giugno del 2023 viene confermato per un altro anno, dove riesce a portare la sua squadra con uno splendido cammino stavolta in finale di Youth League, poi persa contro l'Olympiacos per 3-0.