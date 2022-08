Ex Milan, possibile ritorno in Italia per Cutrone: due club sulla punta

Patrick Cutrone, attaccante classe 1998 ex Milan, non ha spazio al Wolverhampton e potrebbe tornare in Italia: due club su di lui

Carmelo Barillà

Patrick Cutrone, attaccante classe 1998 ex Milan, non ha spazio al Wolverhampton e non direbbe di no a un ritorno in Italia: due club su di lui. In Serie A piace alla Salernitana, che però ha in Piatek e Pinamonti le priorità. Magari se ne potrebbe riparlare a fine mercato o se uno dei due attaccanti selezionati dal ds dei campani Morgan De Sanctis non arrivasse.

Più concreta, invece, una pista in Serie B. Stando a quanto riporta 12 TV Parma, i Ducali avrebbero effettuato un sondaggio per Cutrone. Lo scorso anno in prestito all’Empoli: 3 gol e 1 assist in 28 presenze nella Serie A 2021/22 per l’attaccante comasco. Ora è chiuso ai Wolves e potrebbe ritentare l'esperienza italiana, staremo a vedere se in A o in B. Milan, Tonali si ferma: un obiettivo di mercato si propone?