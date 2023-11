Ex Milan, ancora problemi per Rebic: via già a gennaio?

Prosegue il momento 'no' per Ante Rebic, classe 1993, attaccante croato che, nel corso dell'ultima sessione estiva di calciomercato, ha lasciato il Milan per trasferirsi - a titolo definitivo - al Besiktas. Nella prima parte di questa stagione, con i turchi di Istanbul, infatti, Rebic fin qui è stato un comprimario: ha giocato appena 205' tra Süper Lig e Conference League, spalmati nell'arco di ben 9 gare. Alla media, quindi, di soli 22 minuti per partita.