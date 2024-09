Ex Milan – Pioli è il nuovo allenatore dell’Al Nassr, le immagini (VIDEO)

Stefano Pioli sostituisce il partente Luis Castro e prende la guida di Cristiano Ronaldo e compagni. L'ex rossonero avrà il compito di rialzare l'andamento in campionato degli arabi. L'Al-Nassr non sta vivendo la miglior stagione della storia e ha bisogno di rialzarsi in fretta. La squadra di CR7 si trova al momento 7° in campionato dopo una partenza non perfetta. Due pareggi e una vittoria non sono bastati a Castro per accontentare le esigenze della società araba. Ora tocca a Pioli che lo scudetto da sfavorito l'ha già vinto, con il Milan nel 2022. LEGGI ANCHE: Milan, Sarri è l'allenatore giusto? C'è un rischio e non solo