Ex Milan, Piatek conteso tra Salernitana e Torino: le ultime

Salernitana e Torino si sfidano per accaparrarsi le prestazioni dell'attaccante Krzystof Piatek , tornato all' Herta Berlino dopo il prestito alla Fiorentina . La Salernitana ha intenzione di rinforzare il proprio reparto avanzato: quello di Krzystof Piatek è l'ultimo nome sondato dal ds Morgan De Sanctis . I campani, dopo aver raggiunto una miracolosa quanto insperata salvezza nella scorsa stagione, puntano sin da subito a migliorarsi e a non soffrire fino alla fine. Ecco perché la società è al lavoro per regalare a Davide Nicola diversi rinforzi. Alcuni sono già arrivati, altri si aggregheranno presto al gruppo.

Ma non solo Salernitana: su Piatek c'è anche il Torino. La cessione di Gleison Bremer alla Juventus apre scenari interessanti in casa granata, che avranno ora un tesoretto da reinvestire sul mercato per potenziare la rosa di Ivan Juric. Per l'attacco invece, l'uscita di Andrea Belotti lascia un'eredità pesante con i soli Tony Sanabria, Pietro Pellegri e Simone Zaza a disposizione in questo momento. Ecco perché nelle ultime ore si è tornato a parlare di Krzysztof Piatek. Lo riferisce TMW.