Ex Milan – Piatek al Genoa? Intanto lui segna con l’Hertha Berlino

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il centravanti polacco Krzysztof Piatek attende di conoscere il suo futuro. Intanto oggi è andato in gol contro lo Schalke 04 nel match di Berlino terminato 3-0 in favore dell’Hertha. L’ex attaccante del Milan è entrato in campo a circa un quarto d’ora dal termine e dopo pochi minuti ha segnato immediatamente la rete che ha chiuso i conti, inguaiando lo Schalke sempre più ultimo in campionato. Piatek attende di conoscere quale sarà la sua destinazione futura, visto che nei giorni scorsi veniva dato per certo un suo ritorno al Genoa già a gennaio.

