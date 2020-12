Calciomercato – Colpo Genoa: torna Piatek. Domani le visite mediche

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO – Colpo di mercato in casa Genoa, coi rossoblù che sono pronti a riabbracciare Krzysztof Piatek dall’Hertha Berlino. Il centravanti polacco tornerà in Italia dopo appena un anno. La sua esperienza in terra tedesca non è andata benissimo, così Piatek ha deciso di tornare nel club che lo ha lanciato e fatto esplodere. Per di più avrà l’occasione di tornare a lavorare con Davide Ballardini, l’allenatore che più di ogni altro è stato in grado di farlo rendere al meglio. La formula è quella di prestito oneroso – scrive Tuttosport – con il riscatto che scatterà in caso di salvezza del Genoa. Visite mediche domani.

