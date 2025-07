Ex Milan, per Jovic un’importante offerta: ecco di che si tratta

Arrivato al Milan durante l'ultimo giorno della sessione estiva del calciomercato 2023, Luka Jovic ha vissuto due stagioni in rossonero con alti e bassi. 47 presenze, 13 gol e 2 assist, per un totale di 1935 minuti in campo. Jovic è stato l'uomo degli ultimi minuti e sono molti i tifosi rossoneri che ricordano le sue reti "last secondo" contro Frosinone e Udinese. La numero nove sulle spalle, nella stagione appena conclusa, e un rapporto mai sbocciato con Paulo Fonseca. Poi, l'arrivo di Sergio Conceicao e una forma fisica che migliora giorno dopo giorno. Un'improvvisa titolarità e la doppietta contro l'Inter nella semifinale di ritorno in Coppa Italia. Jovic ha mostrato sprazzi del suo grande talento, ma dopo due anni ha salutato il Milan e i suoi tifosi.