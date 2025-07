Ex Milan, Jovic in Messico? Cosa manca per l’ufficialità

Luka Jovic, attaccante ex Milan, è pronto a sbarcare in Messico per una nuova avventura. Cosa manca per l'ufficialità?

Redazione PM 21 luglio 2025 (modifica il 21 luglio 2025 | 15:46)

Luka Jovic in Messico. Ormai da tempo il nome dell'attaccante serbo viene associato al Cruz Azul, squadra di Città del Messico. L'ex numero 9 del Milan si è promesso alla società messicana, ma non è ancora stato ingaggiato. Il motivo? Un problema di liste, secondo quanto riporta Record.com.mx. Il club dovrà prima cedere un giocatore straniero, prima di poter ufficializzare l'acquisto a parametro zero di Jovic.

Il calciatore greco Georgios Giakoumakis è il principale indiziato per lasciare il club in modo da liberare lo spazio per il serbo. Giakoumakis, infatti, possiede estimatori in MLS e, in particolare, dovrebbe trasferirsi allo Charlotte FC. Una volta finalizzata questa uscita, il Cruz Azul potrà ufficializzare Jovic.