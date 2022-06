Pedullà: “Il Karagumruk corteggia Pirlo”. Ritroverebbe due ex Milan

Il Karagumruk, club turco, cerca un allenatore importante e l’avrebbe individuato in Andrea Pirlo, ex tecnico della Juventus

Il Karagumruk cerca un allenatore importante e l’avrebbe individuato in Andrea Pirlo . Sarebbe proprio l'ex tecnico della Juventus il principale candidato alla panchina del club turco. A riferirlo è Alfredo Pedullà sul proprio sito. Contatti in corso, ma nessun accordo definitivo, anche se Pirlo avrebbe aperto alla possibilità di andare ad Istanbul.

Il Karagumruk è reduce da un campionato importante, chiuso all'ottavo posto in classifica, precedendo squadre più blasonate come il Galatasaray e l'Adana Demirspor di Balotelli. Pirlo, al Karagumruk, potrebbe ritrovare tanti italiani, a partire dal portiere Viviano e dell’attaccante Borini.