Milan ricordi Pato? Non rinnova col Sao Paulo: ai box per infortunio

A volte torniamo a pensare su quello che sarebbe potuto succedere nelle nostre vite. Anche nel calcio ci sono degli 'e se...' in ogni squadra. Uno dei più grandi della storia del Milan è quello di Alexandre Pato . L'ex attaccante rossonero, arrivato al Diavolo giovanissimo, sarebbe potuto diventare una stella del calcio mondiale . Il brasiliano sarebbe pronto per un nuovo capitolo della sua vita sportiva.

Ex Milan, Pato via dal Sao Paulo?

Alexandre Pato, come riporta Tuttomercatoweb, lascerà il Sao Paulo al termine del 2023. L'attaccante brasiliano, non dovrebbe infatti ricevere la proposta di rinnovare il suo contratto, che scadrà il 31 dicembre: era tornato a maggio nel club. Pato ha giocato appena 9 partite in campionato, di cui una da titolare, mettendo a segno due reti. Di recente ha accusato un problema al piede destro che lo toglierà dal campo almeno fino al 2024. Un problema, quello degli infortuni, che ha stroncato la sua carriera, potenzialmente brillante col Milan.