Ex Milan – Trattativa avanzata tra Alexandre Pato e il Konyaspor | news

Prevista una nuova avventura per Alexandre Pato. L'ex attaccante del Milan, attualmente in forza all'Orlando City, potrebbe trasferirsi in Turchia. Stando a quanto riferisce 'Tuttomercatoweb', il brasiliano sarebbe in trattativa avanzata con il Konyaspor, club che milita nella Super Lig, ovvero la massima divisione turca.