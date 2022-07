Calciomercato – Paquetá può lasciare il Lione: c’è l’Arsenal. E il Milan…

Lucas Paquetá potrebbe lasciare il Lione in questa sessione estiva di calciomercato: sull'ex Milan c'è il forte interesse dell'Arsenal. Come riporta dalla Francia MediaFootMarseille, il brasiliano è uno degli indiziati a lasciare la squadra. Il Lione, infatti, ha necessità di cedere dopo alcune eccellenti operazioni in entrata. In particolare, l'Olympique ha riportato in Francia Lacazette e Tolisso, rispettivamente da Arsenal e Bayern Monaco.