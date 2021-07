Ex Milan – Paloschi conteso da due club di Serie B: lo vuole anche Inzaghi

Alberto Paloschi, ex attaccante del Milan, è conteso da due squadre di Serie B. Pippo Inzaghi lo vorrebbe con sé al Brescia

Alberto Paloschi , ex attaccante del Milan , è conteso da due squadre di Serie B in questa sessione di calciomercato . Pippo Inzaghi lo vorrebbe con sé al Brescia. Paloschi ha sempre avuto nell'ex bomber rossonero il suo idolo. I due potrebbero ricongiungersi alle 'Rondinelle'.

Ma, sottolinea 'La Gazzetta dello Sport', anche la Reggina ha mostrato interesse per Paloschi. Gli amaranto sono alla ricerca di un attaccante di peso da affiancare a Denis e Montalto, già presenti in rosa. Oltre a Paloschi il nome forte per i calabresi è quello di Samuel Di Carmine. Colombo, Caldara e non solo: le top news di oggi sul calciomercato del Milan.