Ex Milan, Galliani su Daniel Maldini: “Resterà fino alla fine della stagione”

Adriano Galliani , amministratore delegato del Monza , ha fatto chiarezza sul futuro di Daniel Maldini . In un'intervista, Galliani ha confermato che il futuro di Maldini è a Monza almeno fino alla fine di questa stagione: "Daniel resterà con noi fino a giugno, non ci sono clausole attive per il mese di gennaio", ha dichiarato l'ex dirigente del Milan.

Calciomercato Milan - Maldini via a gennaio? Galliani fa chiarezza. La clausola...

Come riferito da Nicolò Schira, Galliani ha poi fornito ulteriori dettagli sulle clausole rescissorie che potrebbero entrare in gioco la prossima estate: "Le clausole di uscita saranno valide da luglio, con una cifra di 12 milioni di euro per i club di Serie A e 15 milioni per quelli stranieri". Queste clausole potrebbero aprire scenari importanti per il futuro di Maldini, a seconda delle offerte che dovessero arrivare, sia in Italia che all'estero.