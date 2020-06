Ex Milan – Menez vola verso la Reggina: ecco l’indizio social

CALCIOMERCATO – Trovano conferme le voci su un affare fatto tra la Reggina e Jeremy Menez. Lo stesso Massimo Taibi, direttore sportivo del club, ha così parlato ai microfoni di ‘Radio Uno’: “Per Menez siamo a buon punto ma non abbiamo ancora chiuso, sono fiducioso“. A fugare ogni dubbio ci ha pensato proprio l’ex Milan che, in una story Instagram, ha postato una sua foto in aereo con scritto “Sud, sto arrivando“. Un’affermazione che non lascia spazio ad altre interpretazioni: Menez riparte dall’Italia, la Reggina lo aspetta a braccia aperte.

