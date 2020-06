Marianella: “Con André Silva il Milan doveva avere più pazienza”

ULTIME NEWS – Massimo Marianella, grande conoscitore di calcio estero, è intervenuto a Sky Sport 24, dicendo la sua su André Silva e sul suo bel momento all’Eintracht Francoforte (anche ieri a segno).

Marianella ha detto: “Con André Silva bisognava avere un po’ di pazienza, e il Milan ne ha avuta poca. Bisognava aspettare ancora un po’ per capire se c’erano margini per assorbire il passaggio ad uno dei club più grandi della storia del calcio”.

