Ex Milan, il Manchester City non molla Paqueta: pronta nuova offerta

Come riporta Football Insider, il Manchester City sarebbe pronto a presentare una nuova offerta per il centrocampista del West Ham Lucas Paquetá, dopo il no degli Hammers alla loro prima proposta intorno ai 70 milioni di sterline. La richiesta da Londra è di oltre 90 milioni di sterline. Secondo quanto riferito da 'calciomercato.com', inoltre, per il Milan questo trasferimento sarebbe un vantaggio. Ai rossoneri verrebbe infatti riconosciuto il contributo di solidarietà. Questo spetta alle società che hanno avuto il calciatore in questione come tesserato dal 12° al 23° anno di età. Il Diavolo, quindi, a conti fatti percepirebbero l'1% del totale.