Ex Milan, lontano il rinnovo di Donnarumma col PSG: i francesi vanno su…

Donnarumma, ex Milan, lontano dal rinnovo con il PSG: i francesi valutano un ex obiettivo rossonero per la porta

Francesco De Benedittis 27 luglio - 22:15

L'ex portiere del Milan, Gianluigi Donnarumma, è reduce da una stagione da protagonista, in cui si è rivelato decisivo in Champions League, soprattutto contro Liverpool, Aston Villa e Arsenal, con parate che hanno contribuito al cammino del PSG fino alla vittoria finale. Il portiere italiano classe 1999 ha un contratto in scadenza nel 2026 con il club parigino. Donnarumma vorrebbe mantenere, o eventualmente adeguare al rialzo, l’attuale stipendio da 12 milioni di euro a stagione. Tuttavia, il PSG starebbe valutando anche altre opzioni per il futuro.